«Британский» штамм коронавируса выявили в 33 странах Европы

Новый «британский» штамм коронавируса обнаружен в 33 странах Европы, «южноафриканский» вариант — в 16. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.
«Вакцины, с одной стороны, вселяют надежду. С другой стороны, новые, вызывающие озабоченность, варианты представляют большую неопределенность и риск, — отметил он. — На сегодняшний день в 33 европейских странах зарегистрированы случаи варианта, первоначально выявленного в Великобритании, в то время как 16 сообщили о штамме, обнаруженном в Южной Африке».
Локдауны, введенные для ограничения распространения вируса, особенно новых вариантов, привели к уменьшению числа новых случаев в регионе: в 30 странах наблюдалось значительное снижение показателя заболеваемости за 14 дней, что на семь стран больше, чем две недели назад, продолжил Клюге. «Тем не менее показатели передачи инфекции в Европе по-прежнему очень высоки, что сказывается на системах здравоохранения, поэтому слишком рано снимать ограничения», — продолжил он.
Клюге призвал к терпению, а также бдительности «перед лицом новых, более быстро передаваемых вариантов вируса». «Давайте не забывать уроки, которые мы усвоили так сурово: открывать и закрывать, вводить локдауны и открывать быстро — плохая стратегия. Внедрение и постепенная отмена мер, основанных на эпидемиологических критериях, остается нашим лучшим вариантом, позволяющим экономике выжить и минимизировать побочные эффекты. Нам нужно сохранять терпение, для вакцинации от COVID-19 потребуется время».
В общей сложности 35 стран Европейского региона начали вакцинацию, получив 25 млн доз, пояснил директор регионального бюро.
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