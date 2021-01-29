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Центр оценивания качества образования обнародовал график ВНО-2021

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Центр оценивания качества образования обнародовал график ВНО-2021

Регистрация на внешнее независимое тестирование начинается с 1 февраля и продлится до 5 марта, основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня.

Об этом сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

«С 1 февраля начинается регистрация для участия в ВНО и она продлится до 5 марта. До 30 апреля на страницах всех участников будут размещены приглашения-пропуска, где будет указано в какую дату, где и какой предмет сдает участник ВНО. Дополнительный период регистрации продлится с 6 по 18 мая. Финальная стадия проведения ВНО — дополнительная сессия для отдельных категорий участников — с 29 июня по 16 июля», — рассказал Бойко.

В период с 1 февраля по 5 марта на дополнительную сессию ВНО могут зарегистрироваться лица, которые указали на необходимость создания особых условий, находятся на временно оккупированных территориях, или на линии столкновения, в период основной сессии находятся за границей или сдают государственные экзамены либо участвуют в международных мероприятиях, включенных в официальные мероприятия МОН, Минмолодежьспорта и Минкультуры и т. п.

В период с 6 по 18 мая на дополнительную сессию ВНО могут зарегистрироваться лица, которые являются участниками антитеррористической операции на востоке страны, лица, которые живут в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, лица, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний.

Кроме того, в это время могут зарегистрироваться лица, которые должны проходить ГИА в форме ВНО, но по уважительным причинам не зарегистрировались во время основного периода регистрации.

Основная сессия ВНО начинается 21 мая тестированием по химии.

24 мая — испанский, немецкий, французский языки, 25 мая — английский язык, 28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня — украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня — история Украины, 7 июня — физика, 10 июня — биология, 15 июня — география.

Объявление результатов по химии — до 4 июня, по иностранным языкам — до 18 июня, по математике и физике — до 22 июня, по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии — до 25 июня, по географии — до 30 июня.

Результаты дополнительной сессии ВНО объявят до 23 июля.

В 2021 году ВНО/ГИА сдают те, кто получает в 2021 году полное среднее образование, планирует поступать в учреждения высшего образования на бакалаврский уровень: выпускники учреждений среднего общего образования 2021 года, ученики (слушатели) учреждений профессионального и профессионально-технического образования, студенты высших учебных заведений, выпускники иностранных учреждений образования 2021 года.

Только ВНО сдают выпускники учреждений общего среднего образования прошлых лет, которые планируют поступать в учреждения высшего образования на бакалаврский уровень, и уже имеют аттестат или свидетельство о полном среднем образовании.

Бойко отметил, что выпускники прошлых лет могут воспользоваться при поступлении сертификатами ВНО прошлых лет, если они, соответственно, сдавали эти тесты.

Можно воспользоваться сертификатами за 2018, 2019, 2020 годы.

Как отмечается, в 2021 году участник внешнего независимого тестирования имеет возможность пройти тестирование не более чем по 5 предметам, сообщил Бойко в прямом эфире «ВНО-2021: Вы спрашиваете — мы отвечаем».

«Для прохождения ВНО в этом году государство определило максимальным количеством 5 предметов. Для ГИА таких предметов 4. Наиболее существенные изменения претерпело ВНО по украинскому языку и литературе. Оно разделено на отдельные тесты. Сертификационная работа по математике также претерпела коррективов. Отныне тестирование двухуровневое», — сказал Бойко.

Он сообщил, что для соискателей полного среднего образования обязательное прохождение государственной итоговой аттестации (ГИА) в формате ВНО по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку, одного из предметов из предусмотренных для сдачи.

В этом году выпускники учреждений общего среднего образования при сдаче ГИА по украинскому языку могут выбрать какую сертификационную работу выполнять: по украинскому языку (150 минут) или по украинскому языку и литературе (210 минут).

Как отметил Бойко, согласно условиям приема в учреждения высшего образования конкурсным предметом определены ВНО по украинскому языку лишь на некоторые специальности. Поэтому те абитуриенты, которые выберут сдачу теста по украинскому языку и литературе имеют более широкий выбор специальностей, на которые можно поступать.

ВНО по математике в этом году стало обязательным для вступления в ЗВО. Ученикам, которые выбирают для прохождения ГИА математику, оценка за ГИА (по шкале 1-12 баллов) будет определена в зависимости от уровня, на котором они изучали это учебный предмет.

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Для тех, кто изучал математику на профильном уровне, оценкой ГИА будет результат за выполнение сертификационной работы по математике. Для тех кто изучал математику на уровне стандарт, оценку будут определять за выполнение теста сертификационной работы по математике задания уровня стандарта.

Сертификационная работа уровня стандарта насчитывает 28 заданий на 150 минут, профильного уровня — 34 задания на 210 минут.

Также результат ГИА по иностранному языку будет определяться соответственно от уровня, на котором участник тестирования изучал язык: профильный уровень и уровень стандарта.

ВНО
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