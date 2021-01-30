В двух областях ограничено движение большегрузного транспорта

По состоянию на 11.00 30 января остается ограниченным движение большегрузного транспорта в Одесской и Николаевской областях, сообщила Госслужба по ЧС в Телеграм-канале.

По их информации, остается ограниченным движение в Одесской области большегрузных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев — Одесса, М-15 Одесса — Рени и М-16 Одесса — Кучурган.

В Николаевской области ограничено движение большегрузных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий — Платоново.

Ограничения связаны с погодными условиями (снегопад).