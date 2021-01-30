Американцев только сейчас обязали носить маски в общественном транспорте

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сделали обязательным ношение масок в общественном транспорте, в том числе в самолетах и поездах, с позднего вечера понедельника по местному времени из-за ситуации с коронавирусом, следует из заявления американского регулятора.

Ношение масок вступит в силу 1 февраля 2021 года в 23.59 по Североамериканскому восточному времени.

Ограничения будут действовать в отношении пассажиров общественного транспорта, в частности, в поездах, метро, автобусах, такси и на судах, а также в самолетах. При этом быть в маске должны въезжающие на территорию США или покидающие ее, а также пассажиры, совершающие поездки по стране.

Маски должны будут носить и работники транспорта (водители, кондукторы и другие сотрудники). Регулятор указывает, что маски обязательно должны «закрывать рот и нос», когда пассажир ожидает транспорт, совершает посадку, поездку или высадку.

При этом не разрешается быть в маске, которая не закрывает и рот, а также только лишь в защитном щитке или специальных очках, либо же носить в качестве маски шарф, балаклаву и подобные им вещи. От ношения масок освобождаются дети до двух лет и некоторые другие категории граждан. Также маски не нужно носить, в частности, во время приемов пищи.

Отмечается, что маски должны обязывать носить «операторы транспортных средств», в том числе и в «транспортных узлах»: аэропортах, автовокзалах, портовых терминалах, на станциях метро и поездов.

Вступивший в должность президента США Джо Байден в числе первых документов подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, а также указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней. Президент распорядился, чтобы маски и социальное дистанцирование требовали в федеральных зданиях и на федеральной территории, а также предписал носить их федеральным служащим. Всех остальных он лишь призвал это сделать. В большинстве случаев вопрос об обязательности ношения масок решают местные власти на уровне округов и штатов.

По данным университета Хопкинса, в США выявлено более 25,9 миллиона случаев COVID-19, скончались почти 436,8 тысячи заболевших.