В Украине вакцину Pfizer используют в первую очередь для медиков

Вакцина Pfizer от коронавируса в первую очередь будет использоваться для прививки медицинских работников.
Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.
«Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой −80 в холодильник, где будет +2. В таких условиях она может храниться 5 дней. При таких температурных условиях наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей», — сказал Ляшко.
Он отметил, что если в Украину приедет 300 тысяч Pfizer, то хватит для врачей и социальных работников. А если приедет 100 тысяч доз, то только для врачей.
На вопрос, в отношении тех, кому не хватит Pfizer, будут ли им делать прививки вакциной Sinovac, Ляшко ответил утвердительно.
Как сообщалось, в рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.
Сама Украина заключила предварительный контракт только с одной компанией о закупке вакцин от коронавируса — это китайский производитель Sinovac. Однако эта вакцина проходит третью стадию испытаний. Согласно исследованиям, проведенным в Бразилии, эффективность Sinovac составляет 50%. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что контракта с этой китайской компанией не будет, если эффективность вакцины будет менее 70%.
Ранее Ляшко информировал, что Украина ведет переговоры с несколькими международными компаниями — ведущими производителями. И до 1 февраля должны объявить об еще одном контракте на закупку вакцин.
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