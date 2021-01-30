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В Украине вакцину Pfizer используют в первую очередь для медиков

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В Украине вакцину Pfizer используют в первую очередь для медиков

Вакцина Pfizer от коронавируса в первую очередь будет использоваться для прививки медицинских работников.

Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.

«Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой −80 в холодильник, где будет +2. В таких условиях она может храниться 5 дней. При таких температурных условиях наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей», — сказал Ляшко.

Он отметил, что если в Украину приедет 300 тысяч Pfizer, то хватит для врачей и социальных работников. А если приедет 100 тысяч доз, то только для врачей.

На вопрос, в отношении тех, кому не хватит Pfizer, будут ли им делать прививки вакциной Sinovac, Ляшко ответил утвердительно.

Как сообщалось, в рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.

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Сама Украина заключила предварительный контракт только с одной компанией о закупке вакцин от коронавируса — это китайский производитель Sinovac. Однако эта вакцина проходит третью стадию испытаний. Согласно исследованиям, проведенным в Бразилии, эффективность Sinovac составляет 50%. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что контракта с этой китайской компанией не будет, если эффективность вакцины будет менее 70%.

Ранее Ляшко информировал, что Украина ведет переговоры с несколькими международными компаниями — ведущими производителями. И до 1 февраля должны объявить об еще одном контракте на закупку вакцин.

Pfizer, вакцина, Виктор Ляшко
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 минута назад

UA . З ПОЛОВИНОЮ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ПЕНСІОНЕРІВ КРІМ СМЕРТІ З ПУТІНИМ ЗЕЛЕНСЬКИМ ГУБИТИ НІЧОГО ОКРАЇНА ЦЕ БАНКЕТ ПРИТЯГНЕНИЙ ПІД ЧАС ЧУМИ ЗА ВУХА ПУТІНИМ ЗЕЛЕНСЬКИМ І ЇХ РАБАМИ ХОЛУЯМИ ЗРАДНИКАМИ ДІТЕЙ І ВНУКІВ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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