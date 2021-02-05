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Pfizer готовит документы для регистрации в Украине вакцины от COVID-19

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Pfizer готовит документы для регистрации в Украине вакцины от COVID-19

Фармкомпания Pfizer в ближайшее время предоставит документы для регистрации в Украине вакцины от COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

«Вчера у нас состоялся телефонный разговор со штаб-квартирой Pfizer. Нас заверили, что в ближайшее время будут поданы все документы на регистрацию вакцины в Украине. Вакцина будет использоваться только после регистрации », - сказал он.

Ляшко напомнил, что вакцинация в Украине будет бесплатной и добровольной.

«Вакцинацию будут проводить мобильные бригады, в составе которых — две медсестры, врач, регистратор и водитель. Они обеспечат вакцинацией организованные профессиональные коллективы (медучреждения, социальные учреждения, воинские части) на первом этапе (...) С 5 февраля мы начинаем медицинские тренинги для медиков и координаторов областей, чтобы обеспечить логистическое и координационное сотрудничество между национальным, областным уровнем и кабинетами прививок», — добавил замминистра.

При этом он указал на наличие в стране необходимых мощностей для хранения вакцин.

«У нас есть мощности для хранения как вакцин с температурным режимом „минус“ 80, так и с температурным режимом „плюс“ 2. Что касается последней: госпредприятия „Укрвакцина“ может хранить около 30 млн доз вакцин. На региональном уровне есть 25 складов, где можно хранить трехмесячную потребность в дозах. Кромке того, есть 490 районных пунктов складирования и холодильное оборудование в пунктах прививок. Мы будем четко следить, чтобы холодовая цепочка была соблюдена», — уточнил Ляшко.

"Параллельно мы подали заявку в Европейский инвестиционный банк и хотим обновить все холодильное оборудование в кабинетах прививок — даже то, которое используется для рутинной иммунопрофилактики",- добавил он.

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Ляшко подчеркнул, что граждане Украины, которые пребывают на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым, также будут обеспечены доступом к бесплатной и добровольной вакцинации в пунктах прививок, которые будут размещены на подконтрольной Украине территории.

Pfizer, вакцина, Виктор Ляшко
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