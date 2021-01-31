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Байден разрабатывает план по «восстановлению места США в мире»

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Байден разрабатывает план по «восстановлению места США в мире»

Президент США Джо Байден в понедельник, 1 февраля, выступит с речью, в которой представит план внешнеполитического курса страны. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации главы государства.

По его словам, Байден изложит свое видение внешней политики, направленное на «восстановление места США в мире». По словам чиновника, это станет первым важным политическим обращением Байдена с момента вступления в должность и, скорее всего, состоится во время запланированного визита в Государственный департамент. Там президент намерен провести встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном, а также пообщаться с сотрудниками ведомства.

По словам источников телеканала, ожидается, что Байден, находясь в Госдепе, подпишет ряд исполнительных актов, которые связаны с его усилиями продемонстрировать новый подход США к событиям на мировой арене. Одним из таких документов планируется сформировать целевую группу, целью которой станет воссоединение семей мигрантов, разделенных предыдущей администрацией США.

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Байден вступил в должность президента США 20 января. За неполные две недели он успел отменить несколько указов своего предшественника Дональда Трампа, в частности вернул США в Парижское соглашение по климату 2015 года и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, Байден прекратил строительство стены на границе с Мексикой и отозвал разрешение на строительство части трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США.

Джо Байден
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