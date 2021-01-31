Комитет Рады проведет закрытое заседание по скандалу в СБУ

Совместное закрытое заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности состоится в понедельник, 1 февраля.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В повестке дня один вопрос — информация руководства Службы безопасности Украины о резонансных событий, связанных с сотрудниками СБУ, и перспективах развития Службы.

Заседание должно начаться в 15:00.

Напомним, ранее СБУ обнародовала аудиозаписи, якобы подтверждающие причастность бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.