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Китайский инвестор «Мотор Сич» прокомментировал введенные против него санкции

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Китайский инвестор «Мотор Сич» прокомментировал введенные против него санкции

Китайский инвестор «Мотор Сичи» Skyrizon прокомментировал введенные Украиной против их компании санкции. По его мнению, это решение полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами.

Об этом говорится на сайте акционеров.

По их словам, поскольку в указах президента не указаны конкретные причины введения санкций, есть основания полагать, что это преднамеренные действия Украины, с целью недопущения реализации проекта международного сотрудничества.

«У нас есть основания полагать, что такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, от 14 января 2021 года, о включении компании „SKYRIZON“ в список военных конечных пользователей (MEU)», — говорится в сообщении.

В компании рассказали, что после вступления в силу санкций (блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение въезда на территорию Украины включая транзит), компания будет вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с «Мотор Сич», что повлечет за собой огромные необратимые убытки.

«Мы решительно выступаем против преступных действий государства Украины, касающихся подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью, политизации нормальной экономической и торговой деятельности», — отметили там.

Мы будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов, добавили в Skyrizon.

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Напоминим, что 31 января в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО «Мотор Сич», инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов «Мотор Сич».

Мотор Сич, Skyrizon Aircraft
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