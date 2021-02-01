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Законопроект Резникова по Донбассу изучают в Париже и Берлине

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Законопроект Резникова по Донбассу изучают в Париже и Берлине

Законопроект о государственной политике переходного периода, представленный вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, изучается Францией и Германией, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«Сейчас мы рассматриваем этот законопроект и в Париже, и в Киеве. Мы также обсуждаем его с нашими партнерами, в частности с Германией, чтобы достичь общей позиции. Вот почему я бы предпочел не реагировать сейчас. Общая реакция на этот законопроект появится в ближайшее время», — сказал посол в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

В то же время де Понсен подчеркнул, что выборы на Донбассе нельзя проводить, пока не будут обеспечены условия безопасности.

«Мы очень хорошо понимаем обеспокоенность Украины этим вопросом, который представляет общественный интерес. Мы разделяем мнение Украины о том, что выборы нельзя проводить, пока не будут обеспечены условия безопасности. Однако цель должна состоять в том, чтобы провести выборы как можно скорее, поскольку голосование и управление через выборные органы является основным условием демократии», — отметил он.

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Также дипломат указал, что конфликт в Украине не стоит называть замороженным.

«В Украине конфликт не заморожен, и я не знаю, было бы это лучше, если было бы иначе. На данный момент мы сосредотачиваем все свои усилия на достижении результатов в рамках Нормандского формата и Минского процесса. Это наша основная цель. Возможно, вы знаете, что моя предшественница посол Дюмон сейчас является одним из дипломатических советников президента Макрона. Она посетила Украину в декабре. Она встречалась с президентом Зеленским и провела много других встреч. Посол Дюмон принимает активное участие в переговорах. Она много работает, чтобы добиться результатов для Украины и принести мир в регион», — пояснил он.

Донбасс, Алексей Резников, Этьен де Понсен
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