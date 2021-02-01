Франция готова присоединиться к Крымской платформе, однако существует необходимость в пояснении ее цели, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
«Это очень интересная инициатива. Мы, конечно, с большим интересом смотрим на это. Мы общались с заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой. Есть контакты между двумя министерствами, и у нас будет больше, это точно, потому что мы никогда не признавали ситуацию в Крыму. Мы также находимся в контакте с нашими коллегами из ЕС по этому вопросу и согласовываем с ними действия. Это то, за чем мы внимательно следим с дипломатической точки зрения», — сказал де Понсен в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
В то же время французский посол указал на необходимость в пояснении цели этой инициативы.
«На данный момент мы находимся на очень предварительной стадии. Я несколько раз встречался с госпожой Джапаровой, они подготовили информационные документы об этой инициативе. Они рассматриваются в Париже и Брюсселе. Но в данный момент не совсем ясно, какова цель этой платформы. Насколько я понимаю, это площадка для обсуждения политической ситуации в Крыму. Это полезно, но с какой целью — еще неизвестно. В принципе мы поддерживаем ее и отвечу на ваш вопрос — да, мы к ней присоединимся. Но, очевидно, есть необходимость в пояснении. Запуск платформы запланирован на 23 августа, так что у нас есть время», — отметил он.
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