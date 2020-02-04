Посол Франции считает, что некоторые пункты «Минска» нужно уточнить

Минские договоренности являются базовым документом для продвижения в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но они содержат пункты, которые требуют уточнения и детализации.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен интервью «Громадському».

«Позиция Франции очень проста: сегодня нет лучшей базы, чем Минские соглашения. Сегодня нет лучшего текста, который бы давал возможность продвигаться в урегулировании конфликта... В то же время очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые требуют уточнения, объяснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий», — сказал дипломат.

По его мнению, нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали эти пункты. В то же время, отметил посол, это не значит, что надо отказаться от «Минска».

«Нет иной возможности, кроме Минских соглашений, ведь они были подписаны Украиной, и именно они являются основой. Эти соглашения нужно взять за основу, дальше могут быть интерпретации. Да, Минские соглашения были подписаны в особом контексте, и никто не говорит о том, что обстоятельства были идеальны. Но если мы хотим достичь мира, мы должны отталкиваться от основы, которую имеем», — считает де Понсен.

В этом контексте он призвал работать с тем, что имеем, быть прагматичными и двигаться вперед.

«Далее, если будет на то согласие обеих сторон, будет возможность сделать уточнения и детализацию некоторых пунктов, которые помогут имплементировать соглашения», — спрогнозировал посол Франции.