СМИ узнали, кто финансировал митинг Трампа, завершившийся штурмом Капитолия

Митинг, после которого сторонники экс-президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, организовала и профинансировала небольшая группа людей, в которую вошла один из крупнейших доноров избирательной кампании Трампа Джули Дженкинс Фанчелли, сообщила газета The Wall Street Journal.
Фанчелли — наследница американской сети супермаркетов Publix. По информации издания, она пожертвовала на проведение митинга $300 тыс. из $500 тыс., потраченных на организацию мероприятия.
Получить средства от Фанчелли якобы помог американский ведущий и сторонник теорий заговоров правого толка Алекс Джонс. По данным WSJ, сам он также пообещал более $50 тыс. стартового капитала для проведения митинга в обмен на право выступить в выбранное им время.
Джонс ранее сообщал, что оплатил часть мероприятия, однако не уточнил подробностей. Ведущий отказался от комментариев изданию. Publix отметила, что Фанчелли «никоим образом не представляет компанию» и не участвует в ее деловых операциях. Сама Фанчелли ранее заявила, что она действительно обеспокоена честностью выборов, однако никогда «не поддержит какое-либо насилие, особенно те трагические и ужасающие события, которые произошли 6 января».
6 января в Вашингтоне в парке Эллипс перед Белым домом прошел митинг в поддержку Трампа. Республиканец проиграл президентские выборы, однако неоднократно отказывался признать поражение, обвиняя демократов в «большом мошенничестве».
После митинга часть сторонников Трампа устроила потасовки с полицейскими, прорвала оцепление и штурмовала Капитолий. В то время там собиралось заседание конгресса США, который должен был утвердить результаты президентских выборов. В итоге заседание было сорвано. Вытеснить протестующих из здания удалось лишь через несколько часов, в результате происшествия погибли пять человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016