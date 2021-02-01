Новый госсекретарь США высказал ряд претензий Китаю

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что власти Китая не оказывают должного содействия экспертам Всемирной организации здравоохранения, прибывшим в китайский город Ухань для изучения происхождения коронавируса.
В обнародованном в понедельник интервью телекомпании NBC Блинкен заявил, что Пекин, по его мнению, «совершенно не соблюдает требования», касающиеся предоставления экспертам ВОЗ доступа на объекты, где первоначально был обнаружен новый коронавирус. Недостаточное содействие китайских властей в обеспечении транспарентности при осуществлении экспертных оценок создает «серьезную проблему», которую необходимо решать, полагает он.
Столь же серьезную проблему представляют собой и торговые отношения между США и КНР, унаследованные нынешним руководством страны от администрации Дональда Трампа, отметил Блинкен. Речь, в частности, идет о тарифах, введенных прежним руководством в отношении китайского импорта. По словам Блинкена, президент Джо Байден считает, что эту тарифную политику следует подвергнуть детальному анализу, чтобы убедиться в том, что она не приносит вреда американской экономике, и без того испытывающей трудности из-за пандемии коронавируса. Прежде всего это касается ответных шагов Китая, повысившего пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США.
В ходе интервью госсекретарь подверг критике действия китайских властей и в отношении Гонконга, нарушающие, по мнению Вашингтона, обязательства Пекина в отношении этого специального административного района КНР. Блинкен высказался за то, чтобы США, как и Великобритания, открыли двери для жителей Гонконга, покидающих его из-за действий китайских властей.
«Мы видим, как люди в Гонконге вновь поднимаются на защиту своих прав, которые, как они полагали, были им гарантированы, — заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства. — Если они являются жертвами репрессий со стороны китайских властей, мы должны что-то предпринять для предоставления им убежища».
Блинкен полагает, что, более активно противодействуя Китаю в глобальной политике и в международных институтах, США лишь укрепят свои позиции в мире. «Вызов, представляемый Китаем, столько же является следствием возрастающей силы Китая, сколько и допущенными нами слабостями», — резюмировал Блинкен, намекая на ослабление позиций США в НАТО, ООН и ВТО при предыдущей администрации.
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