Рада поддержала введение санкций против Никарагуа за Крым

Верховная Рада поддержала введение санкций против Никарагуа из-за назначения «почетного консула» в Крыму, временно оккупированном Россией. Постановление № 4689 поддержали 322 народных депутата.

В частности, своим решением парламент утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Республики Никарагуа».

Документ вступает в силу из дня его избрания.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение СНБО 1 февраля 2021 года.

В августе 2020 года Никарагуа назначила «почетного консула» в оккупированном Россией Крыму. Им стал экс-представитель президента РФ в Крыму Олег Белавенцев, осужденный в Украине за госизмену.

В свою МИД Украины направил ноту протеста правительству Никарагуа. Тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что в случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа, Украина начнет применять санкционные механизмы в соответствии со своим законодательством.

В октябре прошлого года Кабинет министров одобрил проект постановления о внесении предложений по введению санкций в отношении Никарагуа.