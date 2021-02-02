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Ольга Шарий дала интервью главному каталонскому радио Испании «RAC1»

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Ольга Шарий дала интервью главному каталонскому радио Испании «RAC1»

Глава «Партии Шария» Ольга Шарий рассказала о произволе экстремистских группировок и деятельности праворадикалов на территории Европы, а также о курировании Офисом Президента Украины нацистских группировок и умышленное преследование ими Лидера партии.

«Я уверена, что все эти действия находятся под контролем Офиса президента. — заявила Госпожа Шарий в прямом эфире радиостанции «RAC1». — Я хочу сказать, что наш президент находится под влиянием коррупционного окружения. У меня есть фамилии самых ярких представителей этого окружения — Тимошенко, Ермак, Смирнов — это люди, которые работают в Офисе президента. Они напрямую связаны с коррупционными схемами, а также у них есть возможность влиять на журналистов, чтобы те даже не пытались открывать свой рот. У них есть своя армия, для которой не существует ни границ, ни морали — они могут прийти убивать и нападать. И понятное дело, что все это находится под контролем Офиса президента. Нацкорпус открыто заявляет, что у них есть штабы и магазины, где можно купить футболки с изображением Гитлера. И так как они этого не скрывают — они могут заинтересовать нацистов из других стран, ведь там тоже есть люди с похожей идеей, но в Европе эти движения запрещены. Здесь нельзя говорить, что «мне нравится Гитлер, я „белый вождь“, а в Украине это возможно. А эти идеи очень заразны и очень опасны.»

Примеры, нападений и преследований, которые озвучила Ольга Шарий вызвали бурную дискуссию в студии, где произвол нацистских организаций в Украине назвали тревожным знаком для всей Европы и отметили необходимость, противодействовать организациям, которые были названы Ольгой Шарий, на уровне стран ЕС.

Кроме того, в данной радио-программе обсуждались вопросы языковой дискриминации граждан Украины. Ольга подчеркнула, что в Украине разговаривают как на русском, так и на украинском, однако такая ситуация не устраивает радикалов, они заявляют, что «мы должны говорить исключительно на одном языке, а также что нам должны нравиться только определенные исторические личности», тем самым подавляя права украинцев.

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Множество вопросов от ведущих звучали именно в отношении преследования Анатолия Шария и зафиксированных случаев покушений на него и его семью: «Был случай, когда пришли три парня. Их было видно на камере слежения. Они пришли с флагом и делали фото с двух ночи до четырех утра. Эти люди находились непосредственно рядом с нашим домом, кроме того, они пытались зайти в сам дом. Охрана их увидела, подбежала к ним и на этом все закончилось. Второй случай произошел с сотрудником Офиса Президента. Он пришел и тоже сделал фото, предварительно получив мои персональные данные от сотрудников консульства Украины» -, заявила Ольга Шарий.

Каталония, Партия Шария, Ольга Шарий
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