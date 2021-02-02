СМИ сообщили о готовности США снять санкции с «Северного потока-2» на определенных условиях

США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкции с «Северного потока — 2» при том условии, что немецкая сторона представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта. Об этом сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.

«Немецкая сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение», — отметил источник газеты. «В противном случае нам не удастся решить проблему по теме «Северный поток — 2», — добавил он.

Как отмечает Handelsblatt, в частности, американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.