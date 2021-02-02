Украинцы в январе больше купили валюты, чем продали

Покупка населением наличной валюты в январе 2021 года превысила продажи на $15,8 млн. Об этом говорится в отчете на сайте Нацбанка.

Отмечается, что в январе 2021 года украинцы продали валюты на 34% меньше по сравнению с декабрем 2020 года, что составило $1,07 млрд в эквиваленте, а покупка сократилась на 36,5% — до $1,085 млрд в эквиваленте.

Объем продажи населением безналичной валюты в январе 2021 года превысил объем покупки на $69,26 млн. В частности, в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года украинцы сократили продажу безналичной валюты на 22,7% — до $280 млн в эквиваленте, а покупка сократилась в 1,6 раза — до $210,8 млн в эквиваленте.

Напомним, что по итогам 2020 года объем продажи ($15,95 млрд) наличной валюты преобладал над объемом покупки ($14,85 млрд), разница между которыми составила $1,1 млрд.