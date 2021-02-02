Нефть подорожала до уровня февраля прошлого года

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $58,05 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Нефтяные котировки превысили отметку $58 за баррель впервые с 21 февраля прошлого года.

По состоянию на 16:27 по Киеву фьючерс на Brent с поставкой в апреле растет на 2,63% и торгуется по $57,84 за баррель.