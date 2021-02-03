Безос покинет пост гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет пост гендиректора компании. Об этом говорится в сообщении Amazon.
Новым главой компании станет Энди Ясси, сейчас возглавляющий Amazon Web Services.
Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров. «В качестве председателя я намерен сосредоточиться на новых продуктах. Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нем», — приводит CNBC выдержку из его письма сотрудникам компании.
Бизнесмен заверил, что продолжит участвовать в важных проектах Amazon. При этом он отметил, что намерен уделить больше времени своему благотворительному фонду Bezos Earth Fund, аэрокосмической компании Blue Origin, газете The Washington Post и фонду Amazon Day 1 Fund.
Безос возглавлял Amazon с момента основания в июле 1994 года. Ясси присоединился к Amazon в 1997 году, подразделением Amazon Web Services он руководит с начала работы в компании.
Письмо Безоса сотрудникам о перестановках в компании было опубликовано одновременно с отчетом Amazon о доходах за 2020 год. Чистая прибыль выросла до $21,3 млрд по сравнению с $11,6 млрд в предыдущем году, операционная прибыль — до $22,9 млрд (годом ранее составила $14,5 млрд). Чистый объем продаж вырос на 38%, до $386,1 млрд.
По подсчетам Forbes, Безос — богатейший человек в мире. Издание оценило его состояние в $196,2 млрд.
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