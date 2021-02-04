Профучастники фондового рынка поддерживают выбор президента и ожидают подписание указа

Профессиональные участники фондового рынка ждут решения президента Владимира Зеленского по назначению нового главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает издание Акценты.

Профучастники не раз высказывали недоверие предыдущему главе Комиссии Тимуру Хромаеву, при каденции которого, как отмечают сами участники, фондовый рынок попросту «умер».

Буквально с первых чисел февраля стало известно, что Советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов претендует на пост председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Его предложили президенту сами участники рынка.

Рынок положительно воспринял этот сигнал, так как Магомедов имеет большой опыт работы на фондовом рынке и понимает проблемы рынка, пищут журналисты.

Однако ряд оппонентов начали «подымать волну», вспомнив решение Конституционного суда, который ранее признал, что образовав НКРЕКП своим указом Президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает назначение руководства Комиссии.

Параллельно ряд депутатов зарегистрировали несколько законопроектов, которыми хотят переименовать НКЦБФР в Нацкомиссию по ценным бумагам и биржам, а также передать полномочия назначать руководство Комиссии от Президента к Кабмину (законопроект № 4684 «Проект Закона о Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам»).

На данный момент действует закон о государственном регулировании фондового рынка (ссылка), по которому не было ни представления ни решения Конституционного суда о не конституционности. Законы могут считаться не конституционными только по решению Конституционного суда. Поэтому дискуссии вокруг назначения Президентом руководства НКЦБФР неэтичны и пусты. Непонятно, в чем задержка?

Согласно действующему закону о госрегулировании фондового рынка — Главу и членов НКЦБФР назначает и увольняет президент Украины. Законы действуют на всей территории Украины, и никто, даже депутаты, не могу самостоятельно утверждать о их не конституционности или отказываться их выполнять. И запрос рынка на выполнение президентом предусмотренной законом функцией есть.

Ко всему необходимо вспомнить, что ПАРД и другие профучастники не раз обращались к президенту с жалобами на НКЦБФР и просили принять меры. ПАРД даже подала своих кандидатов в новый состав Комиссии. Из этого можно сделать выводы, что назначение нового состава НКЦБФР будет воспринято рынком только положительно и получит 100% поддержку, — отмечает издание.