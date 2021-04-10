Зеленский закончил формирование нового состава НКЦБФР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении ещё одного нового члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Как сообщает пресс-служба главы государства, указом № 155/2021 от 9 апреля 2021 года в состав НКЦБФР был включен экс-директор Карпатской рудной компании из группы Avellana Gold Арсен Ильин.
«К сфере ответственности Арсена Ильина в Комиссии будут относиться вопросы функционирования организованных товарных рынков, финансово-кредитных механизмов строительства и ипотеки», — указывается в сообщении.
Ранее 1 апреля Зеленский подписал указ о назначении четырех членов НКЦБФР — экс-главы Расчетного центра Юрия Шаповала, директора департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклия Барамии, экс-главы Агентства развития инфраструктуры фондового рынка и членв набсовета биржи ПФТС Юрия Бойко и начальника отдела ценных бумаг ТАСкомбанка Ярослава Шляхова.
Возглавляет новый состав НКЦБФР Руслан Магомедов, назначенный вместо Тимура Хромаева, у которого истек 6-летний срок полномочий. Также в составе остается Максим Либанов, полномочия которого истекают 28 февраля 2024 года.
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