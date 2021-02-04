В Goldman Sachs критически отозвались о биткоине

Высокая волатильность биткоина не позволяет ему быть платежным средством, заявила глава инвестиционно-стратегической группы Goldman Sachs Шармина Моссавар-Рахмани. Она добавила, что по той же причине криптовалюта не может являться и средством сбережения, передает Bloomberg.

«Эфемерная валюта с долгосрочной волатильностью на уровне 80% не может рассматриваться как платежное средство. Хотя все вкладывают в него активы и обсуждают в новостных СМИ, биткоин не годится для хранения сбережений», — сказала Моссавар-Рахмани во время брифинга о перспективах банка на 2021 год.

Goldman Sachs — один из крупнейших инвестиционных банков США. В августе прошлого года стало известно, что он изучает возможность и перспективы запуска собственной цифровой валюты. В компании подчеркивали, что инициатива находится в ранней стадии проработки.