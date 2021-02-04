Навального будут судить еще и за клевету на ветерана

Оппозиционера Алексея Навального лично доставят в Бабушкинский суд Москвы для участия в заседании по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда. Дело слушает мировой суд, но заседание будет выездным и состоится 5 февраля.
Таким образом, для Навального это будет третье выездное судебное заседание с момента возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления.
Уголовное дело против Навального по подозрению в клевете СК РФ возбудил в июне 2020. Поводом для возбуждения стал комментарий Навального к ролику, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. В СК посчитали, что комментарий Навального содержал «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С.Артеменко».
В свою очередь, Навальный связал возбуждение этого дела с тем, что у него тогда заканчивался условный срок по делу «Ив Роше». В августе суд приостановил дело Навального в связи с болезнью обвиняемого.
Во вторник, 2 февраля, другой суд заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В настоящее время политик содержится в СИЗО «Матросская Тишина»
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