Навального будут судить еще и за клевету на ветерана

Оппозиционера Алексея Навального лично доставят в Бабушкинский суд Москвы для участия в заседании по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда. Дело слушает мировой суд, но заседание будет выездным и состоится 5 февраля.

Таким образом, для Навального это будет третье выездное судебное заседание с момента возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления.

Уголовное дело против Навального по подозрению в клевете СК РФ возбудил в июне 2020. Поводом для возбуждения стал комментарий Навального к ролику, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. В СК посчитали, что комментарий Навального содержал «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С.Артеменко».

В свою очередь, Навальный связал возбуждение этого дела с тем, что у него тогда заканчивался условный срок по делу «Ив Роше». В августе суд приостановил дело Навального в связи с болезнью обвиняемого.

Во вторник, 2 февраля, другой суд заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В настоящее время политик содержится в СИЗО «Матросская Тишина»