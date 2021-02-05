В США 37% избирателей хотели бы вступить в новую партию Трампа

Многие избиратели в США были бы готовы вступить в новую политическую партию, возможность создания которой якобы обсуждал с приближенными бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты социологического исследования, проведенного совместно газетой The Hill и службой HarrisX.

Согласно приведенным данным, 37% респондентов заявили, что, вероятнее всего, вступили бы в партию, руководителем которой стал бы Трамп.

Как уточняется в публикации, 64% опрошенных из числа республиканцев выразили готовность вступить в указанное политическое объединение. Не намерены этого делать 36% респондентов, поддерживающих Республиканскую партию.

Согласно результатам исследования, 15% опрошенных демократов сообщили, что также вероятнее всего вступили бы в партию Трампа. Такой же ответ дали 28% респондентов из числа тех избирателей, которые не поддерживают ни одну из двух партий.

Опрос был проведен 28 и 29 января по сети. В нем приняли участие 945 зарегистрированных избирателей.

По сведениям газеты The Wall Street Journal и некоторых других СМИ, Трамп перед уходом с поста президента США обсуждал со своими единомышленниками возможность создания «новой политической партии». Он якобы хотел назвать данное объединение «Патриотической партией». Газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.