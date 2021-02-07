В Польше хотят открыть «комнаты плача» для беременных

Министерство юстиции Польши предложило создать «комнаты плача» для беременных, сообщают местные СМИ.

Таким образом ведомство решило поддержать рожениц после вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов.

По мнению авторов инициативы, беременные женщины могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать. Кроме того, там планируют оказывать психологическую и социальную поддержку.

Аборты запрещены в Польше с 1933 года. Исключением были лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует риск тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, или когда беременность возникла в результате изнасилования.

Польский Конституционный суд недавно опубликовал свое решение, которое сократило количество причин, по которым допускается прерывание беременности, исключив из них тяжелые нарушения в развитии будущего ребенка. После этого в Варшаве и других регионах страны начались масштабные акции протеста, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на пандемию коронавируса и запрет массовых мероприятий.