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США решили вернуться в Совет ООН по правам человека

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США решили вернуться в Совет ООН по правам человека

США возвращаются к участию в Совете ООН по правам человека, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Блинкен в понедельник объявит о возвращении США в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя.

«Когда он работает хорошо, Совет ООН по правам человека привлекает внимание к странам с самыми худшими показателями в области прав человека и может служить в качестве сигнала для тех, кто борется с несправедливостью и тиранией. Поэтому США снова за столом», — написал Блинкен в Twitter.

«Совет ООН по правам человека несовершенен и нуждается в реформах, но отход от него ничего не исправит. Лучший способ улучшить Совет, чтобы он мог реализовать свой потенциал, лежит через сильное и принципиальное американское руководство. При президенте Байдене мы снова включаемся в работу (с Советом — ред.) и готовы руководить», — подчеркнул госсекретарь.

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В 2018 году США объявили о выходе из СПЧ ООН. Представители администрации экс-президента Дональда Трампа не раз критиковали СПЧ за предвзятость по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.

ООН, права человека, Энтони Блинкен
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