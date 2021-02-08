В Европе впервые с 2010 года начнут отбор астронавтов

Европейское космическое агентство (ESA) впервые с 2010 года начнет набор новых астронавтов.
Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается что кандидаты смогут отправить свое резюме с 31 марта по 28 мая этого года. Затем начнется конкурсный отбор, состоящий из шести этапов. Ожидается, что отбор завершится уже в октябре 2022-го года.
В Европейском космическом агентстве заявили, что настоятельно призывают женщин подавать заявки, поскольку ведомство стремится расширить гендерное разнообразие в своих рядах.
«Чтобы пойти дальше, чем когда-либо раньше, нам нужно смотреть шире, чем когда-либо прежде. Этот процесс набора является первым шагом. Я с нетерпением хочу увидеть, как агентство будет развиваться во всех сферах исследования космоса и инноваций вместе с нашими международными партнерами в ближайшие годы», — сказал глава ESA Ян Вернер.
Европейское космическое агентство — международная организация, занимающаяся осуществлением совместных космических исследований, а также практическим использованием искусственных спутников. Основано 30 мая 1975 г. Штаб-квартира Агентства находится в Париже. ESA имеет в штате примерно 2000 сотрудников, а ее годовой бюджет, по состоянию на 2016 год, составил около 5,25 млрд евро.
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