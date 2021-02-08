Из-за СOVID-19 в России выросла официальная смертность

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19, для которых коронавирус стал как основной, так и косвенной причиной смерти, за апрель—декабрь 2020 года в РФ достигло 162 249 человек, следует из данных Росстата.
По предварительным данным статведомства, общая смертность в России по итогам 2020 года возросла на 18% в годовом выражении, или на 323,8 тыс. человек, достигнув 2,124 млн умерших. «Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от COVID», — заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на брифинге перед публикацией данных Росстата. «Исходя из темпов роста заболеваемости (коронавирусом в конце прошлого года, — Ред.), мы предполагали, что декабрь будет самым напряженным. Так и произошло, и это повлияло на общие годовые показатели смертности», — сказала чиновница, которую цитируют местные СМИ.
По словам Голиковой, половина избыточной смертности прошлого года приходится на летальные исходы с подтвержденным коронавирусом (независимо от того, стал ли он главной причиной смерти или второстепенной), но данные носят предварительный характер и впоследствии будут уточняться. Вице-премьер указала, что существенную долю избыточной смертности 2020 года сформировали случаи, когда люди умерли от сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, пневмонии и т.д., ассоциированных с заражением COVID-19.
Доля умерших с COVID-19 (по всем категориям смертности) в апреле—декабре достигла 5% от количества подтвержденных случаев заболевания — 3 159 297 человек по состоянию на 30 декабря, по данным оперативного штаба правительства РФ.
В целом коэффициент смертности в России в 2020 году, по данным Росстата, вырос до 14,5 умерших на 1 тыс. человек (против 12,3 в 2019 году). Естественная убыль населения с начала 2020 года достигла 688,7 тыс. человек, что в два раза превышает показатель за сопоставимый период 2019 года (минус 316,2 тыс. человек).
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