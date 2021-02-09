Более 20 газсбытов снизили цену газа на январь

Более 20 газопоставляющих компаний по состоянию на вечер 8 февраля снизили цену газа за январь до граничного уровня, установленного Кабмином — 6,99 грн/куб. м. При этом четыре компании установили январскую цену ниже предельной ‒ от 6,79 до 6,90 грн/куб. м. Об этом сообщает консультационный центр для населения ГазПравда.

Отмечается, что одна компания повысила январскую цену газа на 48 копеек — до 8,58 грн/куб. м.

«В связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или долг за январь», ‒ говорится в сообщении.

Напомним, что Кабмин установил предельную цену на газ для населения до 31 марта в размере 6,99 грн за кубометр.