Более 20 газсбытов снизили цену газа на январь

Более 20 газопоставляющих компаний по состоянию на вечер 8 февраля снизили цену газа за январь до граничного уровня, установленного Кабмином — 6,99 грн/куб. м. При этом четыре компании установили январскую цену ниже предельной ‒ от 6,79 до 6,90 грн/куб. м. Об этом сообщает консультационный центр для населения ГазПравда.
Отмечается, что одна компания повысила январскую цену газа на 48 копеек — до 8,58 грн/куб. м.
«В связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или долг за январь», ‒ говорится в сообщении.
Напомним, что Кабмин установил предельную цену на газ для населения до 31 марта в размере 6,99 грн за кубометр.
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