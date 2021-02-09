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В Украине не собираются отменять 12-летнее школьное обучение

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В Украине не собираются отменять 12-летнее школьное обучение

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что об отмене двенадцатилетнего обучения дискуссии не ведутся.

«Об отмене двенадцатилетнего образования я таких дискуссий не помню...», — сказал Шкарлет на пресс-конференции во время Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Что касается вопроса о начале образования с 5-ти лет, то министр отметил, что он возник в связи с множеством обращений, о том, что дети очень поздно заканчивают обучение в школе.

По его словам, в мире есть много разных подходов к решению этого вопроса.

В связи с этим он обращался к руководителям областных управлений образования провести срез по громадам в отношении такого подхода.

В свою очередь, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (фракция «Слуга народа») подчеркнул, что вопрос отмены двенадцатилетнего образования никто в Украине не обсуждает.

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Что касается начала обучения с 5-ти лет, по его мнению, это возможно, но такой вариант не походит всем, так как у разных детей разные психофизические возможности в таком возрасте.

«Можно ли об этом говорить на уровне всей страны, то думаю, что нет. Можно ли дать выбор идти в 5 лет? Можно, и ничего это не запрещает делать и сейчас», — подчеркнул Бабак.

школа, Сергей Шкарлет
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