Hyundai показала шагающий автомобиль-трансформер для космических исследований

Компания Hyundai представила концепт инновационного транспортного средства под названием Tiger X-1. Он представляет собой шагающий автомобиль-трансформер, способный передвигаться по труднодоступной местности, где не проедет традиционный автомобиль. Устройство может решать различные задачи — от доставки грузов до ведения исследовательской деятельности, в том числе и на других планетах.

Созданием прототипа занималось новое специальное подразделение автопроизводителя New Horizon Studios, организованное в 2020 году для разработки принципиально нового вида транспорта максимальной проходимости (UMV — Ultimate Mobility Vehicles).

Hyundai Tiger X-1 получил четыре раскладные «ноги» с вмонтированными в них колесами, на каждое из которых в обычном режиме движения передается электрическая тяга. Колеса работают полностью независимо друг от друга и могут поворачиваться под разным углом, поэтому Tiger X-1 обладает высокой маневренностью. Например, автомобиль может совершить разворот на 360 градусов вокруг своей оси.

Как только автомобиль доберется до участка, двигаться по которому на обычных колесах невозможно, он встает на «ноги» и превращается в шагающего робота, который может карабкаться по сложному ландшафту.

В основе Hyundai Tiger X-1 лежит сверхлегкая, но в то же время очень прочная конструкция. Корпус устройства, а также «ноги» и отдельные элементы шасси, были изготовлены при помощи 3D-печати из композитных материалов.

Концепт является безэкипажным транспортным средством, предназначенным для доставки грузов и ведения наблюдения в местах, непригодных для нахождения человека. По задумке разработчиков, такой аппарат мог бы, например, вести научно-исследовательскую деятельность не только на Земле, но и на других планетах, а также на Луне. Tiger X-1 действует в тандеме с летающим беспилотным дроном, который может по воздуху доставить аппарат в наиболее труднодоступные места, попутно подзаряжая его батареи.

Ориентироваться в пространстве Hyundai Tiger X-1 помогают восемь ультразвуковых сенсоров и такое же количество камер, обеспечивающих круговой обзор, а также GPS-модуль и система связи 4G. Плюс ко всему в днище аппарата установлено два дополнительных радара для сканирования грунта.

О серийном выпуске Hyundai Tiger X-1 пока речи не идет. При этом корейцы рассматривают аппарат в качестве экспериментальной исследовательской платформы, на базе которой можно будет создавать транспортные средства различных размеров, которые будут предназначены для решения широкого спектра задач на самой труднопроходимой местности.