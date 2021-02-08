Акции Kia упали после заявления об отсутствии переговоров с Apple

Стоимость акций автопроизводителя Kia Motors рухнула более чем на 15% в понедельник, 8 февраля. На минимуме цена бумаг опустилась на Сеульской бирже до 86 тыс. вон. Бумаги Hyundai Motor подешевели на 4,4%.

Поводом для падения котировок стали заявления Hyundai Motor и Kia о том, что они не ведут переговоров с Apple по поводу разработки автономного транспортного средства. Об этом компании написали в нормативных документах.

«Hyundai Motor получает запросы от нескольких компаний о сотрудничестве в совместной разработке автономных электромобилей, но ничего не решено, так как обсуждения находятся на ранней стадии, — привел телеканал CNBC цитату из документов. — Hyundai Motor не ведет переговоры с Apple о разработке автономных транспортных средств».

Kia — дочерняя компания Hyundai и второй по величине автопроизводитель Южной Корее после Hyundai — также написала, что рассматривает перспективы сотрудничества с «несколькими зарубежными компаниями», но ничего не решено.

Новость о возможном сотрудничестве Hyundai и Apple по производству беспилотных электромобилей появилась ровно месяц назад. 8 января Hyundai подтвердила, что ведет переговоры с Apple, уточнив, что они находятся на ранней стадии и «ничего пока не решено».

Korea Economic Daily в тот же день сообщила, что Hyundai и Apple обсуждают совместную разработку беспилотных электрокаров к 2027 году, а также выпуск батарей в США на мощностях самой Hyundai, либо ее «дочки» — Kia Motors. На фоне таких сообщений стоимость акций Kia Motors резко выросла, только 8 января бумаги подорожали на 8,4%, а 19 января — сразу на 16,6%. С 8 января по 5 февраля стоимость акций Kia Motors выросла более чем на 60% — с 63 тыс. до 101,5 тыс. вон.

4 февраля CNBC писал со ссылкой на несколько источников, что Apple будет производить беспилотные автомобили под собственной маркой на сборочном заводе Kia Motors в американском штате Джорджия. Сообщалось, что две компании близки к заключению сделки. По информации Bloomberg, сделку могли бы заключить 17 февраля.

Apple начала искать потенциальных автомобильных партнеров в конце прошлого года, поскольку компания предполагает начать производство автомобиля уже в 2024 году. Источники CNBC писали, что компания хочет выпускать электромобиль в Северной Америке совместно с крупным автопроизводителем, который в то же время позволит Apple контролировать программное и аппаратное обеспечение будущей машины.

Однако «с точки зрения Hyundai и Kia мог возникнуть некоторый конфликт интересов, — сказал региональный руководитель отдела автомобилей и комплектующих Daiwa Capital Markets Сунг Йоп Чонг в интервью CNBC. — На самом деле они не хотят просто становиться субподрядчиком Apple, я думаю, что они стремились извлечь выгоду из сильных возможностей Apple в области программного обеспечения».

Тем не менее Чанг отметил, что обе стороны все еще могут заключить сделку позднее, поскольку по словам Hyundai, компания ведет переговоры с несколькими претендентами.