В Украине не осталось политиков, которым доверяют граждане

В начале февраля 2021 года украинцы выражают недоверие ко всем политикам. Около трети опрошенных не знают фамилий премьера и главы парламента.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют — 58%.

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют — 54%,

Экс-премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют — 58%,

Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют — 37%, еще 33% не знают его,

Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют — 72%,

Лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют — 56%.

Лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют — 74%,

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют — 66%,

Экс-премьер-министру Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют — 74%.

Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют — 33% (не знают такого — 51%).

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют — 54%, треть (30%) не слышали о таком.

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 6-8 февраля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.