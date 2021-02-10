В МИД РФ исключили планы у Москвы воссоздать СССР

Российские власти не стремятся восстановить СССР, они лишь противостоят попыткам Запада дестабилизировать обстановку в постсоветских странах и вовлечь их в «чуждую им систему ценностей». Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, передает ТАСС.
«Порой нас обвиняют в том, что мы якобы вынашиваем планы по воссозданию Советского Союза. Это не так», — заявил он.
По мнению Руденко, Запад хочет превратить территорию бывших советских республик в «зону постоянных конфликтов и напряженности». Замминистра уверен, что таким способом их стремятся «оторвать» от России и «встроить в чуждую им систему ценностей».
Москва, со своей стороны, по словам Руденко, выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми постсоветскими странами.
Напомним, президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что распад СССР является одним из самых трагических событий в истории страны.
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