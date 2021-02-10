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Украина и ЕС начинают переговоры о дальнейшей либерализации торговли

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Украина и ЕС начинают переговоры о дальнейшей либерализации торговли

В Брюсселе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис планируют начать процесс переговоров о дальнейшей либерализации торговли между Украиной и Европейским Союзом, сказано в выступлении Валдиса Домбровскиса по отчету об имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

«Завтра мы с премьер-министром Шмыгалем также начнем процесс просмотра либерализации торговли товарами, который предусмотрен статьей 29 Соглашения об ассоциации ... Соглашение имеет огромный потенциал, и ЕС готов изучить все возможности для дальнейшего усиления нашей отраслевого сотрудничества и экономической интеграции», — заявил Домбровскис в своем выступлении по отчету об имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Исполнительный вице-президент ЕК также отметил, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС — это уникальная платформа, чтобы Украина продолжала двигаться по пути реформ, а экономики и общества Украины и ЕС становились ближе.

Кроме того, Домбровскис отметил, что ЕС также поддерживает Украину в борьбе с пандемией.

«Мы переориентировали несколько текущих и будущих программ помощи, и более 190 млн евро направлено в Украину, чтобы помочь удовлетворить потребности, связанные с COVID-19. Кроме того, мы изучаем варианты, как помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам. В рамках программы COVAX в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer и 2,2-3,7млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в течение первой половины 2021г», — рассказал он.

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Исполнительный вице-президент ЕК также подчеркнул, что Украина остается преданной в достижении мира на Донбассе. «Россия должна повлиять на незаконные вооруженные формирования, которые она поддерживает на Донбассе. Санкции против РФ со стороны Европейского Союза будут продолжаться, пока будут и попытки подорвать украинский суверенитет и территориальную целостность ... Украину нужно хвалить за конструктивный подход и усилия президента Зеленского, Россия должна ответить взаимностью», — рассказал Домбровскис.

Как сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с другими членами правительства отправился в Брюссель, где состоится седьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

торговля, ЕС
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