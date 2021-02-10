Ученые предсказали очередную волну пандемии коронавируса

Ученые из США и Франции построили модель сценариев развития пандемии COVID-19 в 2021 году. По их прогнозам, следующая волна, которая наберет силу к началу лета, будет связана с развитием новых, более заразных вариантов вируса SARS-CoV-2, а ключевым фактором успешного ее прохождения станет эффективность вакцин против новых штаммов. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

После начала первой волны пандемии COVID-19 большинство стран предприняли комплекс мер для предотвращения распространения опасного заболевания, включающие закрытие предприятий и учебных заведений, тестирование и отслеживание контактов, социальное дистанцирование. Хотя эти мероприятия помогли контролировать передачу вируса, без вакцин их было недостаточно для предотвращения повторных волн инфекции.

Сейчас, когда во многих странах уже началась массовая вакцинация, возникла другая серьезная проблема — появление новых, более заразных вариантов вируса. В Великобритании выявлен так называемый «британский» штамм B.1.1.7, не менее опасные новые штаммы обнаружили в Бразилии и Южной Африке.

Исследователи из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Университета Гренобль-Альпы во Франции разработали прогнозную модель, позволяющую предсказать сценарии развития пандемии COVID-19 в 2021 году.

Во всех сценариях, к началу лета новые, более заразные варианты вируса станут доминирующими, считают ученые. При этом показатели смертности, госпитализаций и общего количества заболевших в нынешнем году будут ниже, чем в предыдущем, при условии, что власти будут вовремя вводить режим блокировки.

Многое также будет зависеть от уровня вакцинации населения и эффективности вакцин против новых штаммов.

«Высокая эффективность вакцин против новых более заразных вариантов и, в частности, их способность блокировать продолжающуюся передачу, а не просто предотвращать симптомы, потенциально могут предотвратить тысячи инфекций и спасти сотни жизней», — отмечают ученые.