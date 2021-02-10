ЕС заявляет, что не даст денег без борьбы с коррупцией

Условием выделения Украине второго транша макроэкономической помощи в размере EUR1,2 млрд является, кроме выполнения уже известных условий, также и борьба с коррупцией, напоминает исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

«Мы поддерживаем Украину на ее пути реформ. ЕС мобилизовал беспрецедентную финансовую и техническую помощь, поддерживая новой программой макрофинансовой помощью на сумму EUR1,2 млрд. Первый транш в размере EUR600 млн был выделен в декабре. Это — четкий сигнал европейской солидарности в это трудное время», — констатировал Домбровскис в среду в Брюсселе по окончании встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает Интерфакс-Украина.

«На моей встрече с премьер-министром я подчеркнул, что усилия по борьбе с коррупцией также важны для следующего транша макрофинансовой помощи ЕС», — заявил он.

По словам вице-президента ЕК, в ЕС считают, что борьба с коррупцией и реформа в сфере юстиции является важным приоритетом для Украины со времен Революции достоинства. «ЕС значительно инвестировал в поддержку эффективной антикоррупционной институционной архитектуры в Украине. ЕС готов поддержать Украину на ее трудном пути к успеху. Мы призываем все фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о приверженности Украины сделать путь реформ необратимым», — подчеркнул Домбровскис.

Он также добавил, что, кроме борьбы с коррупцией, выделение второго транша будет зависеть от выполнения мероприятий в различных сферах, которые Украина обязалась выполнить, равно как и от прогресса с МВФ.

«На нашей встрече сегодня мы обсудили положение дел, важные реформы, например, в сфере правосудия, как сделать так, что антикоррупционная инфраструктура работала, и был улучшен бизнес-климат», — детализировал вице-президент ЕК.

Кроме того, Домбровскис высказался за возможность пересмотра Соглашения о глубокой и всеохватывающей зоне свободной торговли.

«Мы готовы начать пересмотр торговой либерализации для товаров, предусмотренный статьей 29 соглашения, который может быть через пять лет после того, как Соглашение вступит в силу, а это значит — в этом году. Это будет важным шагом в направлении дальнейшего улучшения доступа на наши рынки», — уверен Домбровскис.