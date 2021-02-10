Илон Маск купил для своего сына криптовалюту Dogecoin

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что купил криптовалюту Dogecoin для своего сына. Сразу после этого цена альткоина подскочила на 18%, до локального пика в $0,081.

«Купил немного Dogecoin для маленького X (родившегося в мае прошлого года ребенка миллиардера зовут X Æ A-12 — Ред.), так что теперь он может быть малышом-ходлером», — написал Маск.

«Ходл» — это стратегия пользователей криптовалют, которые не продают свои активы несмотря на колебания рынка.

В прошедшие выходные Маск опубликовал в твиттере несколько постов о Dogecoin, в результате чего его котировки удвоились. Проект занимает десятую строчку в списке крупнейших криптовалют. Его капитализация составляет почти $8 млрд.

Dogecoin — это шуточная криптовалюта, которая была выпущена в 2014 году. Ее символом является интернет-мем — собака Doge.