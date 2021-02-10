Большинство арестованных за беспорядки у Конгресса США имели финансовые проблемы

Около 60% американцев, которым были предъявлены обвинения за участие в беспорядках на территории Капитолия 6 января, имели финансовые трудности, включая банкротство, неоплаченные долги и налоги. Такие данные приводит в среду газета The Washington Post, проанализировав 125 дел фигурантов волнений у Конгресса.

«60% из этого числа ранее сталкивались с финансовыми проблемами, включая банкротство, угрозу выселения или взыскания, большие задолженности, не оплаченные за два десятилетия налоги, — отмечает издание. — При этом банкротство среди данной группы составляет 18%, что вдвое выше среднего показателя по стране». Против четверти задержанных кредиторы ранее подали судебные иски, в то же время каждый пятый столкнулся с потерей недвижимости. Объем задолженностей варьируется от нескольких до $400 тыс.

По мнению авторов, проблемы с финансами объясняют, почему многие люди, имевшие профессиональную карьеру и без криминального прошлого, были готовы участвовать в беспорядках. «Политика Дональда Трампа по рассмотрению жалоб нашла отклик у сотен тех, кто участвовал в штурме Капитолия», — пишет издание.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время главой американской администрации, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера.