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Курс биткоина приближается к $50 тыс.

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Курс биткоина приближается к $50 тыс.

В ночь на пятницу, 12 февраля, курс биткоина на криптобирже Binance впервые достигал $49 тыс. После этого он снизился. По состоянию на утро по Киеву криптовалюта торгуется на уровне в $47,4 тыс., за прошедшие сутки она подорожала на 7%.

В феврале цена биткоина растет на фоне позитивных новостей. Криптовалюта начала активно дорожать после того, как автопроизводитель Tesla объявил о покупке биткоинов на $1,5 млрд. Также компания обеспечит возможность оплаты автомобилей биткоинами.

На прошлой неделе платежный гигант Visa анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована с банками. Запуск продукта запланирован на конец текущего года. Первым пользователем сервиса станет цифровой банк First Boulevard.

Вчера платежная система Mastercard cообщила, что в 2021 году начнет работать с несколькими криптовалютами. Речь идет о поддержке стейблкоинов — криптовалют, обеспеченных устойчивыми активами (например, долларом США).

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О начале работы с биткоином и другими криптовалютами также объявил старейший банк США Bank of New York Mellon. Он будет хранить и проводить операции с цифровыми активами в интересах своих клиентов. Компания разрабатывает специальную платформу, которая позволит проводить операции с криптовалютой так же, как это происходит с традиционными активами.

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Мнения

Сергей Гузь
Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

Летом – осенью 2019 года Зеленский еще был тем, кто обещал: «Готов на все ради мира на Донбассе!» и готовился к саммиту «Нормандской четверки» в Париже. Сегодня Зеленский, так и не вышедший из рамок мировоззрения «95 квартала» бывший артист – по недоразумению считающий себя политиком – всего лишь донашивает «АрМоВир» Петра Порошенко и демонстрирует полнейшее отсутствие политической воли к мирному урегулированию.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
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