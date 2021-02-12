Курс биткоина приближается к $50 тыс.

В ночь на пятницу, 12 февраля, курс биткоина на криптобирже Binance впервые достигал $49 тыс. После этого он снизился. По состоянию на утро по Киеву криптовалюта торгуется на уровне в $47,4 тыс., за прошедшие сутки она подорожала на 7%.
В феврале цена биткоина растет на фоне позитивных новостей. Криптовалюта начала активно дорожать после того, как автопроизводитель Tesla объявил о покупке биткоинов на $1,5 млрд. Также компания обеспечит возможность оплаты автомобилей биткоинами.
На прошлой неделе платежный гигант Visa анонсировал выпуск собственной системы (API) для покупки криптовалют, которая будет интегрирована с банками. Запуск продукта запланирован на конец текущего года. Первым пользователем сервиса станет цифровой банк First Boulevard.
Вчера платежная система Mastercard cообщила, что в 2021 году начнет работать с несколькими криптовалютами. Речь идет о поддержке стейблкоинов — криптовалют, обеспеченных устойчивыми активами (например, долларом США).
О начале работы с биткоином и другими криптовалютами также объявил старейший банк США Bank of New York Mellon. Он будет хранить и проводить операции с цифровыми активами в интересах своих клиентов. Компания разрабатывает специальную платформу, которая позволит проводить операции с криптовалютой так же, как это происходит с традиционными активами.
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