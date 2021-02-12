В Беларуси готовят свое «Большое строительство»

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что в стране разработан глобальный план развития инфраструктуры, предполагающий финансирование его мероприятий в размере 10,9 миллиарда долларов.
«Для содействия развертыванию инвестиционного цикла формируется комплексный документ — национальный инфраструктурный план Беларуси. Впервые мы собрали в один кулак всю потребность в инфраструктуре на пятилетие», — сказал премьер, выступая на Всебелорусском народном собрании в пятницу в Минске, сообщают местные СМИ.
Премьер уточнил, что в план включено порядка тысячи объектов с объемом финансирования свыше 28 миллиардов белорусских рублей (10,9 миллиарда долларов), и уже источники финансирования на социальные объекты найдены.
Головченко отметил, что в экспортной стратегии Белоруссии две цели — создание конкурентоспособной продукции и доступ на внешние рынки. По его словам, новые возможности дает расширение финансирования экспортных банков-кредиторов и страховщиков. «Результирующим итогом станет валютная выручка более 50 миллиардов долларов в 2025 году. И, конечно же, важным направлением является укрепление наших внешнеэкономических связей и кооперация с союзниками по ЕАЭС, Союзному государству в контексте процессов экономической интеграции», — сказал премьер.
Он добавил, что за пятилетие необходимо инвестировать в развитие 200 миллиардов белорусских рублей (около 77 миллиардов долларов), чтобы выйти на запланированные параметры роста. Часть из этих средств будут кредитные ресурсы.
Шестое Всебелорусское народное собрание проходит во Дворце республики в Минске и завершит работу в пятницу. Общая численность участников и приглашенных гостей провластного форума составляет 2700 человек. Делегаты обсуждают основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016