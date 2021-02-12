Лукашенко призвал отказаться от смартфонов и вернуться к кнопочным телефонам

Президент Беларуси Александр Лукашенко обрушился с критикой на владельцев смартфонов: умные люди, по его словам, уже давно перешли на кнопочные аппараты.

«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

По словам белорусского лидера, «умные люди» уже давно ищут кнопочные телефоны.

Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный провластный форум продлится два дня. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на очередные пять лет — в 2021-2025 годах.