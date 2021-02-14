В Кабмине не знают, сколько у «Нафтогаза» газа в украинских ПХГ

Министерство энергетики не имеет точных данных о том, сколько газа хранится в подземных хранилищах НАК «Нафтогаз України».

Об этом заявил в интервью Радио Свобода исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

«Общие цифры есть. Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа у „Нафтогазу“ в подземках. Мало того, там есть тоже два режима — таможенный склад и нетаможенный склад. И этой информации нет. Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, ибо нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказало, что „Нафтогаз“ даже Минэнергетики не предоставляет таких данных», — сказал Витренко.

«Мы держим „Нафтогаз“ в государственной собственности для того, чтобы „Нафтогаз“ как раз работал там, где есть провалы рынка, где рынок сам по себе не работает эффективно, чтобы „Нафтогаз“ выполнял еще какие-то другие функции. Например, обеспечивал безопасность поставок газа. А для этого мы должны видеть, например, сколько у самого „Нафтогазу“ в подземке газа», — подчеркнул и.о. министра.

Кроме того, по его словам, необходимо знать и какова себестоимость этого газа в подземных хранилищах. «Ибо много спекуляций звучит на эту тему, что вот „Нафтогаз“ закачивает, покупал летом по 3 гривны, а сейчас продает по 7. Я знаю, что это не так. Но на цифрах, к примеру, показать не могу. А это неправильно», — заметил и.о. министра.

Как сообщалось, в начале января пресс-служба НАК «Нафтогаз України» сообщила, что украинские подземные хранилища газа (ПХГ) в 2020 году накопили рекордный запас газа за последние 10 лет — 28,3 миллиарда кубометров.