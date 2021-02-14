Папа Римский поздравил влюбленных с Днем святого Валентина

Папа Римский Франциск поздравил всех влюбленных и обрученных с Днем святого Валентина. В воскресной проповеди понтифик сказал, что молится и благословляет влюбленных.
«Сегодня День святого Валентина. И я обращаю свои мысли и поздравления к обрученным и влюбленным, молюсь за них и благословляю», — сказал Франциск.
Живший в конце III века н. э. (до официального разрешения христианства) подвижник христианства, врачеватель и миротворец Валентин был казнен в Риме в 298 году и в V столетии канонизирован из-за мученической смерти во имя Христа.
Вокруг жития святого Валентина появилось множество легенд, которые легли в основу истории праздника всех влюбленных 14 февраля. Считается, что мученик против воли императора заключал браки по запрещенному христианскому обычаю.
В Терни, где находятся мощи святого — покровителя города — также вспоминают о собственных «Ромео и Джульетте» — легионере Сабине и его возлюбленной Серапии. Римлянин-язычник из любви к девушке-христианке принял ее религию. Валентин обвенчал их, однако тяжело больная невеста умерла прямо у алтаря.
Еще по одной легенде святой Валентин примирил бранящихся возлюбленных, подарив им алую розу. Поженившись, с тех пор они, как считается, жили счастливо, а цветок стал символом признания в любви.
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