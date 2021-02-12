Большинство украинцев планируют дарить подарки на День святого Валентина

55% украинцев планируют дарить подарки на День святого Валентина, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» проведенного 6-8 февраля.
Согласно результатам опроса, для 43% опрошенных украинцев важнее быть любимыми, для 38% — любить самим. Для молодежи, мужчин, а также людям, находящимся в отношениях менее 3-х лет важнее любить самим. Однако женщины больше предпочитают быть любимыми.
Так, 55% планируют дарить подарки на День святого Валентина. За последние два года этот показатель несколько вырос (с 49% в 2019 до 55%). В то же время 43% не планируют. Отмечается, что чаще планируют дарить подарки мужчины, молодежь и незарегистрированные супружеские пары.
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