Apple вела переговоры с Nissan о создании беспилотного электромобиля

Корпорация Apple обращалась к японскому автоконцерну Nissan по вопросу сотрудничества в рамках проекта по разработке самоуправляемого электромобиля, однако переговоры были прерваны на ранней стадии. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.
По словам ее источников, обсуждения не перешли на уровень старшего руководства компаний из-за разногласий применительно к брендингу потенциальных электрических автомобилей. Стороны прервали переговоры после того, как представители Apple предложили Nissan выпускать машины под брендом американской компании, пояснил знакомый с вопросом источник издания.
В Apple отказались комментировать данную информацию.
Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта в свою очередь заявил, что японский концерн «не ведет» переговоры с Apple. «Мы ни в коем случае не собираемся менять наше видение производства автомобилей», — приводит газета его слова.
7 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что Apple и южнокорейская компания Hyundai Motor Company не смогли достичь договоренностей о совместном выпуске в США самоуправляемого автомобиля с электродвигателем.
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