Nissan резко дешевеет на фоне слухов о возможном разрыве его альянса с Renault

Акции японского автомобилестроительной корпорации Nissan Motor подешевели во вторник до самого низкого уровня с сентября 2011 года из-за сообщений о возможном разрыве ее альянса с французским Renault. К завершению операций на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже они упали в цене по сравнению с уровнем предыдущего дня на 3 п. п. до отметки в 618 иен (около $5,6 за акцию).
Ранее во вторник пресс-служба Nissan распространила экстренное заявление о том, что корпорация не имеет планов по ликвидации альянса Renault — Nissan — Mitsubishi. Все сообщения об этом названы в документе спекуляциями. В нем подчеркивается, что компания никоим образом не рассматривает возможность роспуска альянса.
В заявлении отмечается, что объединение — это залог конкурентоспособности Nissan, помогающий корпорации добиваться устойчивого роста и прибыли.
13 января газета Financial Times сообщила, что руководство Nissan ускорило разработку плана по ликвидации союза с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосом Гоном. По информации газеты, план предусматривает полный разрыв между компаниями в технической и производственной областях, а также перестановки в правлении Nissan. Кроме того, утверждалось, что побег Карлоса Гона в Ливан не был причиной, но лишь способствовал нарастанию уже существовавшей напряженности между японской и французской корпорациями.
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