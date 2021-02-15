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В Раде зарегистрировали законопроект о финуслугах и финкомпаниях

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В Раде зарегистрировали законопроект о финуслугах и финкомпаниях

Проект закона о финансовых услугах и финансовые компании № 5065 зарегистрирован в Верховной Раде 15 февраля, сообщается на сайте парламента.

Инициаторами документа выступили глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и восемь депутатов фракции «Слуга народа», а также Андрей Иванчук (депутатская группа «Довира») и Игорь Абрамович (фракция «ОПЗЖ»).

В настоящее время текст законопроекта отсутствует. Он передан на рассмотрение руководства парламента.

Как ранее сообщалось, Национальный банк Украины, под регулирование которого в пределах проекта «сплит» с 1 июля 2020 года перешли небанковские финансовые учреждения, отмечал, что этот документ станет первым из ряда проектов законов, которые будут подготовлены и поданы в Верховную Раду по совершенствованию законодательства работы рынков небанковских финансовых услуг. «Их принятие позволит участникам рынка получить качественно новые правила деятельности, благодаря которым расширятся их возможности функционирования, определятся дальнейшие перспективы развития и улучшатся регулирование и надзор за ними», отмечалось в сообщении регулятора.

НБУ также отмечал, что ключевые требования законопроекта будут направлены на защиту прав потребителей и контроль добропорядочного рыночного поведения, обеспечение прозрачности структуры собственности, наличия качественного корпоративного управления и воплощения риск-ориентированного подхода в надзоре, пропорционального по объему требований к степени рисковости компаний.

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Также подчеркивалось, что Проект закона является рамочным и закладывает основы для принятия и внедрения норм законопроектов, описывающих регулирование на уровне отдельных секторов небанковского финрынка: о страховании, о кредитных союзах, о платежных услугах.

«Разрабатываемый законопроект должен заменить действующий сегодня закон „О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг“, который был принят еще в 2001 году, является устаревшим и не учитывает современных реалий функционирования этих рынков, а также допускает наличие пробелов в законодательстве», отмечали ранее в НБУ.

финуслуги, закон
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Понедельник, 15 февраля 2021
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