Разведывательные дроны будут патрулировать восточные и южные границы НАТО

Новейшие беспилотные самолеты наблюдения AGS RQ-4D, флот которых в составе пяти высокотехнологичных аппаратов был запущен сегодня в действие на Сицилии, позволят НАТО контролировать ситуацию на восточных и южных границах Альянса.

Об этом в Брюсселе на пресс-конференции накануне встречи Североатлантического совета на уровне министров обороны, запланированной на 17-18 февраля, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

«С пятью дронами мы можем проводить мониторинг сразу двух регионов. Они позволят нам мониторить большие площади с неба и в любое время предоставлять полную картину ситуации на местах. Эти самолеты могут даже распознавать отдельные импровизированные взрывные устройства. Поэтому это будет очень полезным инструментом для наблюдения и разведки. Союзники определят, какие миссии могут выполнять эти БПЛА. Как я ожидаю, большинство полетов будет осуществляться вдоль восточных и южных границ Альянса», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что самолеты AGS RQ-4D Phoenix являются одними из наиболее технологически развитых разведывательных беспилотных дронов, которые могут предоставить разведывательную информацию и данные наблюдения в интересах союзников. Эти БПЛА могут проводить много часов в воздухе, собирая данные по всему евроатлантическому пространству, от высоких широт Севера до африканского региона Сахель, от Ближнего Востока до Атлантики.

«Этот воздушный флот БПЛА является важным, поскольку предоставляет возможность мониторинга в ответ на любые потенциальные кризисы. Мы также можем задействовать эти самолеты в отдельных операциях и миссиях НАТО, но для того, чтобы это сделать, мы должны получить совместное решение союзников для их использования за пределами территории НАТО», — добавил Столтенберг.

Как говорится на сайте SHAPE (штаба Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе), 15 февраля Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс объявил о введении в действие флота беспилотных самолетов наблюдения НАТО AGS RQ-4D Phoenix, которые укомплектованы необходимыми техническими средствами и квалифицированным персоналом и с сегодняшнего дня получили оперативную способность эффективно контролировать ситуацию на границах Альянса.

Эскадрилья БПЛА будет базироваться на базе итальянских ВВС Sigonella на Сицилии и будет действовать в интересах всех 30 союзников Альянса.